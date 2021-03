Cancro da mama ultrapassa cancro do pulmão e torna-se o mais comum no Mundo

Hoje às 15:11 Facebook

O cancro do pulmão, há anos o mais diagnosticado, foi ultrapassado em número de casos. Com 2,3 milhões de diagnósticos em 2020, o cancro da mama torna-se, segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o cancro mais comum no mundo. No entanto, continua a ser o cancro do pulmão o que mais pessoas mata.

Segundo Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente da Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM) e chefe do Serviço de Oncologia Médica do Hospital Geral Universitário de Elche, ao jornal "El País", existem um conjunto de fatores capazes de justificar a maior incidência de cancro da mama. Entre eles, uma maior prevenção, maior número de rastreamentos e fatores sociais, como o envelhecimento da população, maternidade mais tardia, menos prática de desporto, consumo de álcool e dietas inadequadas.

Ainda assim, e mesmo perante tantas mudanças, há algo que permanece: o cancro do pulmão continua a ser aquele que mais pessoas mata. Só o ano passado, foi responsável pela morte de cerca de um milhão e 800 mil pessoas - 18% do total de óbitos vítimas de cancro. Por outro lado, o cancro da mama está em quinto lugar na lista dos que mais mata, dando lugar apenas ao do pulmão, colorretal, fígado e estômago.

Além disso, e contrariando expectativas, cada vez menos o cancro é um problema de países desenvolvidos. Segundo o "El País", a incidência "está a crescer rapidamente na América do Sul, África e Ásia, bem como no Japão e na Coreia do Sul", regiões onde tradicionalmente tem sido baixa. O facto destes países estarem cada vez mais perto de um estilo de vida ocidental - as mulheres engravidam mais tarde, menos prática de desporto e mais tempo dedicado ao trabalho - surge como preponderante.

Dos dados revelados pela OMS, foi também possível verificar que o cancro da próstata ocupa o quarto lugar no tipo de cancro mais diagnosticado em 2020, e o oitavo lugar em número de mortes.

Recorde-se que, de acordo com um estudo publicado pela Eurostat, o cancro é responsável por mais de um quarto das mortes na União Europeia. Em 2016, quase 1,2 milhões de pessoas morreram de cancro no conjunto dos 28 Estados-membros, perfazendo 26% do número total de óbitos registados na UE: Por cada 100 mil habitantes, 257 morriam de cancro.