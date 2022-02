Candidato a autarca nos EUA escapa ileso a ataque armado no gabinete

JN Hoje às 13:42 Facebook

O candidato democrata a presidente da câmara de Louisville, no estado norte-americano de Kentucky, Craig Greenberg, sobreviveu a quatro disparos dentro do seu gabinete, na manhã de segunda-feira. O atirador, que entretanto foi detido, falhou todos os tiros, tendo um dos projéteis atingido as roupas de Greenberg.

Segundo a polícia de Louisville, não foi identificado nenhum motivo para este ataque, na sede de campanha do candidato democrata a Lousville. David James, presidente do conselho metropolitano local, disse aos media que o tiroteio foi "um atentado contra a vida" de Greenberg.

Várias pessoas, incluindo o candidato, foram vistas a ser escoltadas para fora do prédio, sem nenhum ferimento. "Consideramos que fomos muito afortunados hoje", disse a chefe da polícia de Louisville, Erika Shields, numa conferências de imprensa na tarde de segunda-feira.

No mês passado, Greenberg divulgou um plano para abordar a segurança, o crime e a qualidade de vida dos moradores da área. O total de homicídios na cidade bateu recordes nos últimos dois anos. A polícia e o gabinete do candidato não quiseram prestar declarações acerca desse assunto.