Candidatos a vice debatem em cenário de chegada ao topo

Democrata Kamala Harris e republicano Mike Pence no único confronto entre "números dois". Pandemia e tensões raciais na agenda.

O vice-presidente dos Estados Unidos cessante e recandidato republicano ao cargo, Mike Pence, e a pretendente democrata, Kamala Harris, encontram-se hoje à noite em Salt Lake City (madrugada em Portugal) para o único debate entre os dois para as eleições presidenciais de 3 de novembro.

O debate "vice-presidencial" será moderado pela chefe da delegação do jornal tabloide "USA Today" em Washington, D.C., Susan Page, e vai decorrer na Universidade do Utah.

Embora os tópicos para debate entre Harris e Pence não tenham sido divulgados, é expectável que parte da discussão se centre nos últimos desenvolvimentos na Casa Branca, com o contágio do Presidente Donald Trump e de vários altos funcionários da administração com covid-19.

A pandemia é um dos temas que mais influencia a campanha e Mike Pence deverá ser chamado a responder pela sua prestação como líder da equipa que gere o combate ao novo coronavírus desde março.

A subsequente recessão económica e as alterações que a Administração Trump está a tentar fazer no Affordable Care Act (conhecido como Obamacare) também deverão ser abordadas.

Polémica no Supremo

A campanha também está a ser marcada por tensões raciais e protestos em várias cidades e pela vaga no Supremo Tribunal, que o Presidente cessante e a maioria republicana no Senado quer preencher antes das eleições. Este tema poderá ser decisivo em questões ideológicas muito importantes para Pence e Harris, como o aborto.

Não se espera que o debate resvale para a agressividade que caracterizou o confronto entre Donald Trump e Joe Biden, a 29 de setembro, em Cleveland, estado do Ohio, mas é tido como um dos mais importantes de sempre ao nível de vice-presidentes.

O facto de Donald Trump estar doente e de Joe Biden ser o candidato mais velho de sempre, com 77 anos, poderão colocar em evidência a preparação dos candidatos a vice-presidente para assumir a chefia do Estado, em caso de necessidade. Ambos são considerados bons na arte do debate.

Kamala Harris, que foi candidata à nomeação presidencial pelos democratas em 2019, sobressaiu nas rondas de debates pela postura assertiva e fez manchetes quando confrontou o agora aliado Joe Biden em questões de justiça racial.

O debate entre Harris e Pence durará uma hora e meia sem intervalos comerciais e terá nove segmentos, de cerca de 10 minutos cada, dedicados a tópicos distintos, com os contendores a disporem do mesmo tempo para responder e dar réplica.