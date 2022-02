Cansados de ameaças russas, ucranianos em Portugal pedem resposta "firme"

Presidente da comunidade ucraniana em Portugal lamenta que Putin queira ter o papel de "decidir" quem vive e quem morre. Mas garante: "a Ucrânia está preparada para se defender".

Medo e, sobretudo, cansaço. Depois do discurso desta segunda-feira à noite de Vladimir Putin, "já ninguém dormiu". A comunidade ucraniana residente em Portugal está preocupada com as ameaças deixadas pelo presidente russo, que reconheceu a independência das duas regiões separatistas do ​​​​​​​Leste da Ucrânia, Donetsk e Lugansk, ordenando o envio de tropas "para a manutenção da paz".