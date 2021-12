Cantor MC Boco assassinado a tiro durante concerto

JN Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor brasileiro MC Boco do Borel foi assassinado a tiro durante um concerto, na madrugada deste domingo, na zona litoral sul de Pernambuco, no Brasil. O artista estava a atuar num bar quando foi atingido por um indivíduo que a Polícia local está a tentar identificar.

Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido no mundo do "Brega Funk" como MC Boco, foi atingido com vários tiros. De acordo com um comunicado das autoridades brasileiras, "foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, num bar, na Avenida dos Pescadores, no município de Ipojuca". O crime terá ocorrido quando a vítima, de 34 anos, dava um concerto.

O artista era casado e deixa quatro filhos menores. Nas redes sociais, a mulher do cantor, Alynne Cristina, pediu que fosse feita justiça e confirmou que o marido era o visado no tiroteio: "O meu marido foi assassinado friamente, por ser esse cara que ele sempre era".

Boco morava no bairro da Mustardinha, na periferia do Recife. Em junho de 2020, foi detido com três indivíduos que estavam na posse de 670 gramas de derivado de pasta de cocaína. Ficou em prisão preventiva até outubro deste ano. Na época, a assessoria do cantor negou o envolvimento do artista em tráfico de droga e defendeu que este estava "no local errado na hora errada".