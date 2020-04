Cantora turca morre após 288 dias em greve de fome

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora turca Helin Bolek morreu esta sexta-feira após 288 dias em greve de fome em protesto pela detenção de sete membros do Grup Yorum, uma banda musical de esquerda a que pertencia, acusados de vínculo a um "grupo terrorista".

"Helin Bolek, do Grup Grup Yorum, caiu mártir de uma greve de fome de 288 dias", anunciou a banda no Twitter.

Bolek iniciou o protesto, juntamente com o seu companheiro do grupo Ibrahim Gokçek, para exigir a libertação de sete membros da banda de música folk e para denunciar a proibição dos concertos do grupo na Turquia.

Os sete detidos estão acusados de vínculos à organização clandestina Partido-Frente Revolucionária de Libertação do Povo (DHKP-C), envolvida em diversas ações armadas e considerada uma Ancara uma formação terrorista.

Durante os seus 35 anos de existência, o coletivo musical Grup Yorum, formado por dezenas de músicos, destacou-se pelas suas canções políticas, com temática esquerdista e anti-imperialista.

Desde 2019, cerca de 30 membros da banda foram detidos e a polícia interveio em dez ocasiões no centro cultural onde ensaiavam.

Em 11 de março, Bolek e Gokçek foram hospitalizados devido à deterioração do estado de saúde, mas receberam alta uma semana depois após terem rejeitado um tratamento, refere a agência noticiosa Efe.

Milhares de pessoas enviaram mensagens de condolência pela morte de Bolek através do Twitter e pediram ao Governo que termine com as restrições ao grupo musical.