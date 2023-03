Cão apanhou uma galinha e a "raposa" Murdaugh caiu nas garras da Justiça

Um vídeo gravado por Paul Mardaugh, que apanha o pai e a mãe a conversar sobre um dos cães da família, foi fundamental para condenar, a prisão perpétua, um proeminente advogado da Carolina do Sul, descendente de uma dinastia de homens que dominou o sistema judicial do chamado "Lowcountry" pelo duplo homicídio da mulher e de um filho.

"Bubba" foi um verdadeiro amigo do Homem. O cão da família Murdaugh ajudou, inadvertidamente, a fazer justiça no caso que condenou Alex pela morte da mulher, Maggie, e do filho Paul, em 2021. Um vídeo feito por Paul provou que o pai, Alex, estava no local do crime, ao contrário do que dizia, no dia e à hora dos homicídios. Um "testemunho perfeito" e "belo" feito pelas vítimas, considerou John Meadors, um dos advogados de acusação, que suspendeu a reforma para participar neste caso.

"Paul tinha um seguro com ele", disse Meadors, em referência ao vídeo feito pelo filho mais novo de Alex Murdaugh, que gravou uma conversa entre o pai e a mãe a propósito do cão, Bubba, que apanhou uma galinha com os dentes perto do canil, e que coloca o homicida no local do crime. "Graças a Deus por Bubba", acrescentou.