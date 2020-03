Cão que morreu após "positivo fraco" para Covid-19 não foi autopsiado. Terá morrido de velhice

JN Hoje às 11:21 Facebook

Tornou-se viral a notícia de que a Covid-19 tinha matado o primeiro cão no mundo, um spitz-alemão-anão de 17 anos que vivia na China, mas a dona não permitiu que fosse feita a autópsia.

A história avançada pelo jornal "South China Morning Post" relata a morte de um cão de Hong Kong que esteve em quarentena em instalações governamentais, enquanto a dona estava internada após ter sido infetada com o novo coronavírus.

Foram feitos cinco testes ao animal durante o período em que este esteve isolado e apenas um desses testes apontou para um resultado "positivo fraco", os restantes deram negativo e foi dada autorização para o cão regressar a casa.

Três dias depois, a dona do animal, uma mulher na casa dos 60 anos, avisou as autoridades que o cão tinha morrido mas que não permitia que lhe fosse feita uma autópsia.

O cão morreu a 16 de março e no dia 12 os resultados dos últimos exames realizados mostraram que não havia presença de anticorpos no organismo do spitz relacionados com a Covid-19, confirmou o Departamento de Agricultura, Pescas e Conservação de Hong Kong.

Ao jornal chinês, uma fonte médica acrescentou que o cão era "muito velho e doente", o que permite excluir a possibilidade de o novo coronavírus ter causado a sua morte.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal não existem evidências de que os animais possam ser uma fonte de transmissão para outros animais ou humanos.

Essa mesma informação já foi avançada pela Organização Mundial de Saúde para prevenir o abandono de animais de estimação, sobretudo de cães e de gatos, por donos em pânico e que desconhecem a informação relativa à transmissão da doença.