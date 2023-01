Caos na Saúde britânica causa 500 mortes semanais

Surto grave de gripe e aumento de casos de covid-19 estão a entupir os hospitais britânicos. Socorristas com pacientes à espera de atendimento médico lidam com a frustração dos pedidos de socorro acumulados sem possibilidade de resposta. Atrasos no atendimento estão a causar 500 mortes por semana.

Em novembro, quase 38 mil pacientes esperaram mais de 12 horas para serem internados

"As pessoas abrem a porta e nós começamos logo a conversa com um pedido de desculpas - 'Olá! Lamentamos muito o atraso' - Tornou-se um hábito", contou a socorrista Rachel Parry, no final de dezembro, ao "The New York Times".

As filas de ambulâncias estacionadas no exterior dos hospitais são frequentes no País de Gales, que enfrenta um momento particularmente difícil em termos de atraso nas respostas de emergência. Um problema que está longe de ser isolado. Os serviços de socorro de Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte também estão a lidar com tempos de espera nunca antes registados.

Segundo Adrian Boyle, da associação britânica de médicos de emergência "Royal College of Emergency Medicine", cerca de 500 pessoas estão a morrer, todas as semanas, devido a estes atrasos. Os indicadores de dezembro, acrescenta ao "The Guardian", deverão ser os piores de sempre, com vários incidentes críticos registados durante a época festiva.

Um grave surto de gripe e o aumento de casos de covid-19 estão a pressionar a resposta do "National Health Service" (NHS), o serviço nacional de saúde britânico. "Entrámos em dezembro com o pior desempenho de todos os tempos em relação à nossa meta e com os mais altos níveis de ocupação dos hospitais", constatou o médico.

Dados do NHS de novembro indicam que mais de 37.800 pacientes esperaram mais de 12 horas para serem internados. "Se olharmos para os gráficos, todos eles estão a crescer para o lado errado. Não podemos simplesmente encolher os ombros e dizer 'este inverno foi terrível'", defendeu Boyle.

99 horas à espera de uma cama

Na última semana de 2022, um em cada cinco doentes transportados de ambulância em Inglaterra esperou mais de uma hora até chegar às equipas hospitalares. Num dos casos mais extremos, em Swindon, um paciente esperou 99 horas numa maca até que houvesse uma cama disponível no hospital Great Western.

O problema da gripe e da covid-19, notou Boyle, é que funcionam como uma bola de neve. "Os pacientes precisam de ser internados mas também há funcionários que adoecem e isso cria um problema de força de trabalho". "E também é incrivelmente perturbador para o hospital porque é preciso colocá-los em enfermarias separadas. Pessoas sem gripe não podem estar lado a lado com pessoas com gripe", sublinhou.

Constrangimentos que Rachel Parry e o colega Wayne Jones têm testemunhado. Numa das manhãs de dezembro, por volta das 10 horas, os socorristas transportaram uma mulher de 47 anos com dor agonizante nas costas e dormência nas pernas para o Hospital Wrexham Maelor. O atendimento médico viria a acontecer apenas 12 horas depois do telefonema para a linha de emergência.

E enquanto Parry e Jones esperavam, no hospital, com o seu segundo paciente, receberam pelo menos 21 pedidos de socorro aos quais não conseguiram dar resposta. "É frustrante", lamentaram. "Essas pessoas estão desesperadas".