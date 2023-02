Capacetes Brancos pedem ajuda internacional para operações na Síria

JN/Agências Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Capacetes Brancos, socorristas das zonas rebeldes na Síria, pediram esta quarta-feira à comunidade internacional o envio de equipas de busca e salvamento para os ajudar nas operações para encontrar sobreviventes sob os escombros após os mortíferos sismos de segunda-feira.

"Pedimos à comunidade internacional que assuma as responsabilidades em relação às vítimas civis. Precisamos que equipas internacionais de resgate nas nossas regiões", disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) Mohammad al-Hammad, porta-voz dos Capacetes Brancos.

"É uma verdadeira corrida contra o tempo. Estão pessoas a morrer sob os escombros a cada segundo que passa", acrescentou.

PUB

Os Capacetes Brancos, com base em anos de experiência adquirida durante a guerra na Síria, estão a liderar as operações de socorro no norte do país, controlado pelos rebeldes após o terremoto.

O número de mortos dos terramotos que atingiram a Turquia e a Síria na segunda-feira já ultrapassa 11.200 em ambos os países.

"De acordo com nossas informações, centenas de famílias ainda estão desaparecidas ou presas sob os escombros", acrescentou al-Hammad, lamentando que os Capacetes Brancos não disponham de "cães de busca" para determinar sob que prédios desabados podem existir vítimas ainda com vida.

Com o passar do tempo, "diminuem as hipóteses de salvar pessoas ", disse o porta-voz, contactado por telefone pela AFP na Turquia.

"Precisamos de equipamentos pesados e de peças de substituição para os nossos equipamentos", acrescentou.

Terça-feira à noite, o ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido anunciou a disponibilização de 800.000 libras (cerca de 900.300 euros) adicionais aos Capacetes Brancos.

Até agora, foram contabilizadas 2.500 mortes na Síria, sendo mais de metade reportadas nas áreas rebeldes do norte e noroeste do país, perto da Turquia, onde vivem cerca de quatro milhões de pessoas.

Nessas áreas, a ajuda é entregue através de um único ponto de passagem da Turquia.

Segundo as Nações Unidas, a estrada, porém, ficou danificada com o sismo de 7,8 na escala de Richter e sequelas, o que obrigou à interrupção temporária das operações de socorro.