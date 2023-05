Cardeal norte-americano denunciado por negligência em caso de abuso de crianças

JN/Agências Hoje às 15:48 Facebook

O cardeal norte-americano Sean Patrick O'Malley foi denunciado na justiça por negligência num caso de abusos sexuais supostamente cometidos há mais de dez anos por um ex-responsável de uma escola católica em Boston, noticiou hoje a imprensa internacional.

De acordo com o jornal norte-americano Boston Herald, citado pela agência de notícias Europa Press, o nome de O'Malley, também arcebispo de Boston, consta de uma denúncia que foi apresentada na justiça civil por três vítimas, que teriam sofrido abusos sexuais por parte do ex-vice-diretor do Arlington Catholic High School, em Boston, entre 2011 e 2016, quando eram menores de idade.

A denúncia - que se estende também ao então bispo auxiliar da diocese, Robert Deeley, atual chefe da diocese de Portland, no estado do Maine, assim como ao bispo Peter Uglietto -- acusa o cardeal O'Malley de ter conhecimento dos factos ou de, pelo menos, ter sido negligente ao não identificar que o responsável pela escola representava perigo para os menores.

"Mais uma vez, temos que examinar os arquivos secretos para ver quais informações o cardeal O'Malley tinha sobre Stephen Biagioni e o que os seus assessores sabiam", disse o advogado da causa Mitchell Garabedian, segundo o jornal Boston Herald.

Mitchell Garabedian é um advogado conhecido por representar vítimas de abuso sexual de religiosos, tendo atuado nos casos contra os padres Paul Shanley e John Geoghan e a Arquidiocese de Boston.

O advogado considera que é hora de o cardeal revelar o que tem de substancial nestes arquivos secretos em relação ao abuso sexual das três vítimas.

O'Malley tem a reputação de ser um "solucionador de problemas", acostumado a lidar com os casos de abuso sexual na Igreja. A vida do cardeal norte-americano foi marcada pelo seu trabalho na luta contra os escândalos de abusos sexuais, que se espalharam na década de 1990 em várias dioceses dos Estados Unidos.

O cardeal norte-americano faz parte do conselho de cardeais que assessora o Papa Francisco no governo da Igreja desde 2013 e, desde 2014, preside a Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores.

O cardeal também é reconhecido pelo costume de vestir um hábito castanho e sandálias, como convém aos membros da ordem dos frades menores capuchinhos franciscanos, à qual pertence.

A Comissão Pontifícia para a Tutela de Menores foi recentemente questionada depois de Hans Zollner, um dos maiores especialistas em abusos na Igreja Católica, ter deixado este departamento do Vaticano e ter denunciado a falta de transparência e os "obstáculos" na ajuda às vítimas.

A Comissão tem o mandato de aplicar o novo regulamento 'Vos estis lux mundi', que ordena a todas as dioceses do mundo a criação de centros de acolhimento e de audição para as vítimas.

O Papa Francisco pediu recentemente à comissão que fizesse um relatório anual sobre o seu funcionamento, a fim de realizar as mudanças necessárias. Além disso, este órgão acaba de anunciar a criação de um fundo económico para dar treino e assistência às vítimas do clero nos países pobres.