Carlos III terá enviado "um aviso de despejo" a Harry e Meghan

AFP Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O rei Carlos III retirou do filho Harry e da nora Meghan Markle, que moram nos Estados Unidos, a Frogmore Cottage, a residência do casal no Reino Unido, após a publicação do polémico livro do príncipe, de acordo com o "The Sun".

De acordo com o tabloide britânico, o Palácio de Buckingham enviou "um aviso de despejo" ao casal, que deixou o Reino Unido em 2020.

Frogmore Cottage foi concedida como residência aos duques de Sussex pela rainha Isabel II em 2018 como presente de casamento. A residência de cinco quartos fica perto do Castelo de Windsor, no oeste de Londres. As caras obras de reforma que o casal fez, de mais de 2,2 milhões de euros, financiados com dinheiro público, causaram um escândalo e o príncipe Harry teve de devolver o valor.

PUB

Ainda segundo o "The Sun", Carlos III não propôs uma nova residência aos duques de Sussex, o que significa que não terão residência real durante as visitas ao Reino Unido.

O tabloide adianta ainda que o rei teria pedido ao príncipe André que se mudasse para Frogmore Cottage. A ideia seria reduzir as despesas do irmão mais novo, que hoje vive numa propriedade em Windsor.

Esta decisão aparente ser uma retaliação pela publicação, no início deste ano, do livro de memórias do príncipe Harry. Contactado pela AFP, o Palácio de Buckingham não quis comentar as informações.