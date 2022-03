Carlos Zorrinho: "União Europeia tem oportunidade para corrigir fragilidades"

Numa sessão plenária do Parlamento Europeu marcada pela guerra na Ucrânia, o JN entrevistou eurodeputados portugueses sobre as exigências e as consequências do conflito militar no futuro da União Europeia (UE). Carlos Zorrinho, chefe de delegação do PS no Parlamento Europeu, salienta que o espaço comunitário deve procurar ser mais independente, seja da Rússia ou dos Estados Unidos.

Qual deve ser o papel e a intervenção do Parlamento Europeu perante a guerra na Ucrânia?

O Parlamento Europeu é a instituição que representa diretamente os povos da União Europeia. Uma maioria clara tem solicitado e impulsionado respostas de defesa da democracia e de condenação objetiva da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. O Parlamento Europeu tem projetado uma resposta unida, forte e solidária de apoio ao povo ucraniano, à democracia, à paz e à liberdade, valores essenciais na União Europeia.