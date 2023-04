Carrega o telemóvel em estações públicas? O FBI avisa que não é boa ideia

JN Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O FBI alerta para os riscos associados à utilização de estações públicas para carregar dispositivos móveis.

A agência de investigação federal norte-americana alertou para o risco do uso de estações de carregamento USB públicas, em centros comerciais, aeroportos e hotéis. O alerta, feito já por várias organizações no passado, justifica-se pelo aumento do número de ciberataques. Na prática, enquanto alguém está a carregar o telemóvel, poderá estar a permitir que seja instalado software malicioso no dispositivo.

"Evite usar estações de carregamento gratuito em aeroportos, hotéis e centros comerciais. Maus agentes conseguiram encontrar formas de usar estas entradas USB públicas para introduzir software malicioso e vigiar software instalado nos dispositivos. Levem o vosso próprio carregador e cabo USB e usem uma tomada elétrica", alertou, este mês, o FBI Denver (EUA), numa nota publicada na conta oficial do Twitter.

PUB

A tática chama-se "juice jacking" (expressão inglesa criada em 2011) e refere-se a um tipo de ataque que usa conexões USB para infetar dispositivos eletrónicos como smartphones, portáteis e tablets. De acordo com o FBI, as estações de carregamento pública são alvos vulneráveis e já têm sido usadas por "hackers" para esse fim.