Carrie Symond. A loura que Boris Johnson levou para o n.º 10

Namorada do primeiro-ministro inglês já vive na residência oficial, mas não terá assistentes nem escritório.

É loura, elegante e já faz esgotar vestidos iguais ao que usa. Carrie Symonds é a mulher do momento no Reino Unido porque se tornou na primeira "parceira" de um primeiro-ministro (ainda a divorciar-se) a viver na residência oficial, o famoso "número 10" de Downing Street. Sem assistentes, escritórios ou orçamento para vestuário, regalias que outras tiveram, Carrie já conseguiu criar alarido na Imprensa e mudar a imagem de Boris Johnson, que emagreceu e cortou o cabelo.

Carrie tem 31 anos, Boris Boris Johnson, 55. Carrie foi diretora de comunicações do Partido Conservador. Boris foi eleito primeiro-ministro, na terça-feira, com maioria absoluta só comparável à de Margaret Thatcher. A relação entre Carrie e Boris lembra os casos de Donald e Melania Trump e de Jair e Michelle Bolsonaro: são todos políticos populistas com mulheres mais novas, têm casamentos anteriores e filhos dessas relações.

Questões de futuro

O que agora se questiona é qual será o papel da namorada de Boris, ainda casado com Marina Wheeler (de quem tem quatro filhos após 25 anos de união), a escolhida após divórcio com Allegra Mostyn-Owen. Levantam-se perguntas protocolares sobretudo no que respeita a visitas oficiais e se conseguirá manter-se discreta quando já obteve tanto mediatismo, desde que, no ano passado, apareceu como parceira do ex-jornalista.

Recorde-se que, em plena campanha pela liderança do Partido Conservador, vizinhos queixaram-se à Polícia depois de uma discussão acesa entre Carrie e Boris, caso que foi noticiado pelo "The Guardian". O político, porém, nunca falou da sua relação e invoca o direito de reserva à vida privada daqueles que ama.

Há quem veja Carrie como mulher ambiciosa no que respeita a carreira política. Filha de um dos fundadores do "The Independent", Matthew Symonds, e da advogada Josephine McAffe, Carrie chegou a estudar História da Arte na Universidade de Warwick, mas foi como assessora de imprensa dos "tories" que se tornou conhecida. Tinha 29 anos e foi a mais jovem diretora de comunicações do partido, cargo que deixou quando surgiram rumores sobre o seu relacionamento com Boris.

Ativista ambientalista

Hoje, nas redes sociais, Carrie surge como conselheira sénior da Oceana, instituição de caridade para a conservação dos oceanos. Assume-se como antiplástico e defende o bem-estar dos animais. Antes, porém, quando mais jovem as fotos que partilhava eram diferentes e davam conta de uma rapariga que gosta de aventura e diversão. Mas tudo isso foi tornado privado. Como privada é a sua vida no n.º10.