Carro atinge desfile com crianças na Alemanha e faz vários feridos

Um carro atingiu um desfile em Volkmarsen, na Alemanha, deixando, pelo menos, 15 pessoas feridas, esta segunda-feira à tarde.

Segundo o jornal "Bild", o carro avançou ainda cerca de 30 metros depois de atingir as pessoas, entre as quais se encontram várias crianças.

O condutor foi detido e ainda estaria a tentar acelerar o carro. Até ao momento, as autoridades ainda não revelaram as causas para o incidente.

O jornal "Frankfurter Rundschau" citou testemunhas segundo as quais o condutor do veículo contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile, mas que não foi claro se pretendia atingir a multidão.

Outras testemunhas, citadas pelo site de notícias HNA, disseram que o condutor pareceu dirigir-se especialmente contra crianças e que acelerou contra a multidão.

Várias cidades da Alemanha ocidental celebram o Carnaval com grandes desfiles, entre as quais Colónia, Mains e Dusseldorf.

Volkmarsen, que tem uma população de cerca de 7.000 habitantes, fica a leste de Dusseldorf, perto de Kassel.