Carro embateu contra viatura de Zelensky em Kiev

O carro que transportava o presidente ucraniano esteve envolvido num acidente, esta quarta-feira, em Kiev. Volodymyr Zelensky ficou ferido mas sem gravidade, garante porta-voz.

"Um carro colidiu com a viatura do presidente da Ucrânia e veículos da sua comitiva em Kiev", anunciou Serhii Nykyforov numa mensagem divulgada no Facebook, esta quinta-feira ao início da madrugada.

Volodymyr Zelensky "foi examinado por um médico, não tendo sido detetados ferimentos graves", acrescentou o porta-voz ucraniano.

O condutor da carro foi assistido pelos médicos que acompanhavam o chefe de Estado e transferido depois para uma ambulância, acrescentou.

"Todas as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades", conclui Serhii Nykyforov.