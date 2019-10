Vídeo mostra pugilista a destruir Ferrari em acidente aparatoso

Hoje às 11:50 Facebook

Uma câmara de segurança captou o exato momento em que Errol Spence JR. destruiu o Ferrari, num violento acidente, em Dallas, no Texas, na quinta-feira. O desportista está internado e não corre risco de vida.

O campeão de pesos médios viu-se envolvido num violento acidente, mas, de acordo com informações recolhidas pela CNN junto das forças polícias, tudo indica que vai sobreviver.

As autoridades continuam a investigar as causas do acidente, que devem estar relacionadas com o excesso de velocidade com que Errol conduzia no momento do despiste. O condutor, que não estava a usar cinto de segurança, foi mesmo projetado para o exterior do veículo.

Os vídeos que chegaram às redes sociais mostram o exato momento do acidente, com o carro a capotar várias vezes.

Ainda no último dia 28, Errol venceu Shawn Porter, num dos melhores combates do ano. O adversário publicou uma mensagem nas redes sociais, desejando as melhoras para Errol.

Até ao momento, Errol tem uma carreira incólume, somando 26 vitórias e nenhuma derrota, sendo que 21 das conquistas foram por "knockout".