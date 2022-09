Carta deixada por Isabel II só pode ser lida daqui a 63 anos

Inês Inteiro Hoje às 11:10 Facebook

A rainha Isabel II morreu no dia 8 de setembro, mas a monarca deixou um carta escrita em Sidney, Austrália, em 1986, com a instrução de que só deveria ser aberta em 2085.

A mensagem encontra-se numa espécie de cápsula do tempo, dentro do edificio da tetraavó da monarca, a rainha Vitória. A pedido de Isabel II, a carta, que se encontra num canto remoto do edifício, dentro de uma caixa de vidro, nunca foi aberta, de acordo com o "The New York Post".

Fontes próximas afirmam que ninguém sabe o que a monarca poderá ter escrito.

No verso da mensagem pode ler-se "Saudações. Num dia adequado para ser escolhido por si no ano de 2085 d.C., por favor, abra este envelope e transmita aos cidadãos de Sidney a minha mensagem".

A missiva, assinada com "Elizabeth", endereçada ao povo e ao presidente da capital australiana, foi guardada desde a visita de Estado que Isabel II fez para comemorar a restauração do edificio dedicado à sua tetraavó, em 1986.

O edifício dedicado à rainha Vitória foi construído pela primeira vez em 1898 para celebrar o seu jubileu de diamante. Esteve em risco de demolição na década de 1950 para dar lugar a um estacionamento, mas a tentativa de restaurar o prédio venceu com a votação popular.

Austrália era um dos poucos países onde a rainha Isabel II ainda era chefe de Estado, título que passa agora para o seu primogétito, Carlos III,que vai liderar a Grã-Bretanha e os 15 reinos da Commonwealth, incluindo a Nova Zelândia, o Canadá e algumas nações das Caraíbas.