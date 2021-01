Cartuchos biodegradáveis tornam a caça mais ecológica

Hoje às 11:00 Facebook

Uma empresa espanhola desenvolveu cartuchos para espingardas biodegradáveis e livres de plástico. "O plástico é um grande material em alguns aspetos, mas a humanidade não pensou no facto de que ficará por aqui para sempre", alerta Enrique López-Pozas, CEO da empresa espanhola BioAmmo.

Depois de uma década dedicada à investigação, a BioAmmo desenvolveu cartuchos para espingardas 100% biodegradáveis, sem a utilização de plástico e, atualmente, já são vendidos em mais de vinte países.

Enrique López-Pozas, CEO da empresa espanhola, recorda que a ideia surgiu há doze anos enquanto jogava Airsoft e se questionou sobre onde iam parar todos os cartuchos disparados pelos caçadores e atiradores desportivos. Nascido no seio de uma família militar, cresceu rodeado de armas e a sua carreira de empresário começou na gestão de uma cadeia de hotéis, onde teve consciência do desperdício do plástico e da poluição que causava no planeta.

"Percebi que estávamos a deixar plástico no ambiente e que permaneceria lá para sempre. Apercebi-me que precisávamos de algo biodegradável ou estaríamos a acumular problemas para o futuro", conta.

O tradicional invólucro e enchimento de plástico, que separa a pólvora, foram agora substituídos por biopolímero vegetal e a base metálica por uma liga de cobre e zinco, não tóxica, que oxida e desaparece. Os clientes podem apenas escolher se preferem o uso de chumbo ou granalha de aço.

"Isto tem obviamente consequências importantes para a sustentabilidade ambiental em todas as disciplinas e setores de tiro. Por exemplo: nenhum plástico para contaminar o planeta durante centenas de anos, nenhum microplástico para entrar na cadeia alimentar e nenhum plástico para adicionar aos aterros sanitários", elucida Peter Chatland, responsável pelos mercados internacionais da BioAmmo.

Realça ainda que os cartuchos podem ser colocados na compostagem e com a ajuda dos microrganismos do solo degradam-se no período de um a dois anos.

López-Pozas lançou o produto no mercado num ano atípico, mas espera que este ano as encomendas aumentem. Os Estados Unidos da América são o maior mercado, mas a nível europeu segue-se o Reino Unido, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca e a Holanda. "Exportamos cerca de 95% dos nossos produtos porque a caça e o tiro estagnaram em Espanha e as nossas vendas aqui são mínimas", revela.

Na opinião do empresário, o plástico é um material que pesa pouco e com muita durabilidade, porém é problema a enfrentar no futuro, uma vez que "a humanidade não pensou no facto de que ficará por aqui para sempre", afirma.