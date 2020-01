Casados há 65 anos morrem no mesmo dia um ao lado do outro

Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal, que passou os últimos 65 anos juntos, morreu, no mesmo dia e com poucas horas de diferença, numa casa de repouso em St. Louis, no Estado do Missouri, nos EUA.

As camas de Jack e Harriet Morrison estavam próximas uma da outra nas últimas horas de vida do casal, para que pudessem estar de mãos dadas, escreve a Associated Press, citando o "St. Louis Post-Dispatch". Jack, com 86 anos, morreu primeiro e Harriett, de 83, morreu pouco depois, no dia 11 de janeiro.

"Estou triste. Mas sei que estão em paz e que estão novamente juntos", disse Sue Wagener, uma sobrinha que foi criada pelo casal. "Foi mesmo uma história de amor como a dos livros", acrescentou. Os dois começaram a namorar numa festa de Halloween, em 1955. "Eles foram a um pequeno restaurante e nunca mais se separaram depois desse dia. Casaram seis meses depois", referiu Sue.

Jack e Harriet, que gostavam muito de viajar, tiveram dois filhos que viveram na companhia da sobrinha. Os problemas de saúde do casal começaram há um ano, quando, durante um passeio com o cão, Harriet caiu e partiu a pélvis e a anca. Associada a estes problemas físicos, a mulher sofria de demência e a família decidiu colocá-la numa casa com acompanhamento médico.

O homem nunca se adaptou ao facto de estar a viver sozinho e, pouco tempo depois, também caiu e partiu o pescoço, acabando por ir viver para o mesmo lar onde já estava a companheira. Desde final de dezembro que Harriet começou a pioar. Quando os enfermeiros perceberam que a mulher estaria quase a morrer, levaram a cama de Jack para que os dois estivessem juntos.