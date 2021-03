Casal acerta no Euromilhões mas não ganha o jackpot

JN Hoje às 17:23 Facebook

Um casal inglês acertou na chave do Euromilhões, no dia 26 de fevereiro, mas não ganhou o prémio de 210 milhões de euros porque o boletim de aposta não foi registado.

Rachel Kennedy, de 19 anos, e Liam McCrohan, de 21, apostaram na mesma chave do Euromilhões durante cinco semanas seguidas. Os números 6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11 viriam a revelar-se certeiros no dia 26 de fevereiro, quando o casal acertou na sequência de números e estrelas que lhes iria valer qualquer coisa como 210 milhões de euros (182 milhões de libras).

O pagamento da aposta era feito de forma automática, através da conta de ​​​​​​​Rachel. O que a jovem não sabia é que não tinha dinheiro suficiente e, por isso, o boletim não foi submetido. Ainda assim, quando verificou a aplicação, tinha uma notificação a dizer que os seus números habituais eram os "vencedores", levando-a a acreditar que tinha acertado no jackpot.

"Liguei para o número a pensar que tinha ganho 182 milhões de libras e eles disseram 'sim, tens os números certos mas não tinhas os fundos na tua conta para o pagamento do bilhete, por isso não passou de facto', contou Rachel ao jornal "The Sun".

Depois da felicidade momentânea, o casal ficou desiludido. "Eu estava no topo do mundo quando pensei que tinha ganho, mas quando descobri que não... Na verdade o Liam ficou mais chateado do que eu", contou. A estudante universitária admitiu, ainda, que tem "a pior sorte quando se trata de coisas como esta".

O jackpot acabou por sair a um único apostador na Suíça.