Casal angaria mil euros para rapaz poder vir jogar futebol a Portugal

Uma criança que vendia copos de limonada nas ruas de Nashville, capital do estado norte-americano do Tennessee, para angariar dinheiro para poder viajar para Portugal com a equipa de futebol conseguiu mais de mil euros de uma só vez.

A expressão de Niko ao ser surpreendido pela inesperada generosidade de uma desconhecia que lhe deu várias notas para a mão é impagável. O rapaz, que vendia limonada na rua para poder realizar o sonho de acompanhar a equipa de futebol que integra a um torneio em Portugal, já tinha conseguido angariar algum dinheiro, mas ainda estava com muito em falta.

Lexy Burke, que faz sucesso no TikTok, rede social onde a causa foi divulgada, e o namorado, Austin Burk, que captou o momento da doação, não hesitaram em ir ao encontro do rapaz. O casal, também de Nashville, começou por perguntar-lhe que é que estava ali a fazer. "Eu jogo futebol e fui convidado para ir com a minha equipa a Portugal. Mas era preciso muito dinheiro, então o meu pai disse-me que eu precisava de angariar pelo menos metade", começou por explicar.

Lexy perguntou-lhe quanto custava um copo de limonada, Niko respondeu que vendia cada um por três dólares e que tinha muito troco para dar. E, a seguir, o inesperado aconteceu. "Vamos dar-te isto e é para guardares o troco", disse-lhe a tiktoker, enquanto lhe dava para as mãos 1100 dólares (1074 euros) doados por várias pessoas do Estado e do país.

O rapaz, que joga a médio ofensivo, nem queria acreditar. Ficou tão contente quanto incrédulo com a ideia de vir a Portugal e até se pôs a contar as notas enquanto abraçava a mulher, antes de ligar ao pai para lhe dar a boa-nova. O casal aproveitou a chamada para dar os parabéns ao homem, internado num hospital a recuperar de um problema cardíaco, pelos valores incutidos no filho.