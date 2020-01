Casal com sete filhos fingiu ser sem-abrigo e angariou 3500 euros na Internet

Hoje às 00:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal britânico com sete filhos conseguiu angariar cerca de 3500 euros numa página de doações na Internet, fingindo ser uma família sem-abrigo. Apelo surgiu na época de Natal, para que pudessem comprar as prendas para as crianças e recomeçar as suas vidas.

Ryan Rodgers, de 26 anos, e a ex-companheira Jenny Grimes, de 25, de Bootle, Liverpool, lançaram o apelo na página GoFundMe em dezembro, pedindo ajuda para a sua família, supostamente "sem-abrigo". O casal conseguiu enganar as pessoas que quiseram ajudar e receberam mais de 3000 libras (cerca de 3500 euros) em donativos.

Familiares do casal, "envergonhados" ao se aperceberam da fraude, alertaram de imediato as pessoas que doaram o dinheiro e aconselhando outras a não o fazerem, uma vez que seria utilizado para comprar álcool e drogas.

"Tenho vergonha da minha filha. Isto é fraude e não posso acreditar que foram capazes de utilizar os filhos desta forma. (...) Eles têm dinheiro, mas usaram-no para comprar roupa, tatuagens, álcool e drogas", contou a mãe de Jenny à imprensa britânica.

O casal separou-se entretanto e Jenny decidiu doar algum dinheiro a uma instituição de caridade.