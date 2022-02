Casal confessa esquema para vender segredos nucleares

JN Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher de um engenheiro da Marinha norte-americana confessou ter ajudado o marido a vender segredos sobre submarinos nucleares, depois de ele se ter declarado culpado do esquema no início da semana.

Diana Toebbe, de 46 anos, ficava a fazer vigilância enquanto o seu marido deixava informações no local pré-definido - uma vez escondeu um cartão de dados dentro de uma sanduíche de manteiga de amendoim.

A professora de História e Inglês irá cumprir até três anos de prisão após um acordo com os procuradores federais.

O marido, Jonathan Toebbe, de 42 anos, declarou-se culpado no início desta semana e, na sequência da confissão, receberá uma sentença entre 12 e 17 anos de prisão.

O casal Toebbe declarou-se culpado de conspirar para revelar dados secretos, no tribunal federal de Martinsburg, na Virgínia, um crime que prevê a possibilidade de prisão perpétua.

Jonathan Toebbe era perito de sistemas de propulsão nuclear em submarinos, um dos segredos mais bem guardados do país. Tentou vender informações enviando mensagens a alguém que acreditava ser representante de um governo estrangeiro, de acordo com o Departamento de Justiça, mas, na realidade, era um agente infiltrado do FBI.

Durante anos, de acordo com os investigadores, Jonathan recolheu informações sobre submarinos nucleares, levando documentos para fora do trabalho, algumas páginas de cada vez, para que pudesse passar pelos postos de controlo de segurança.

PUB

"Tive o maior cuidado em reunir os ficheiros que possuo lenta e naturalmente na rotina do meu trabalho, para que ninguém suspeitasse do meu plano", escreveu ao agente infiltrado do FBI, o indivíduo que acreditava trabalhar para um governo estrangeiro.

Jonathan pediu cem mil dólares, em criptomoedas, em troca dos segredos nucleares e, segundo o acordo de confissão, comprometeu-se a ajudar o FBI a recuperar o dinheiro que lhe foi sendo enviado durante a investigação federal que levou à sua detenção.

Antes de serem detidos, em outubro, Diana e Jonathan viviam com os dois filhos em Annapolis, Maryland, numa casa da Academia Naval dos EUA.

Segundo os procuradores, havia risco de fuga do casal, com base em mensagens que ambos trocaram sobre uma fuga rápida dos EUA.

Os advogados de Diana alegaram que essas mensagens eram sobre a sua antipatia pelo então presidente Donald Trump e nada tinham a ver com a conspiração para vender informação classificada.