Casal expulso de restaurante por usar máscara para proteger filho com fibrose quística

Um casal foi expulso de um restaurante no Texas, Estados Unidos, por usar máscara anti-covid para proteger o filho de quatro meses que sofre de fibrose quística. O dono do estabelecimento alega que o espaço tem uma política de não uso de máscara.

Natalie Wester e Jose Lopez-Guerrero juntaram-se a um grupo de amigos num restaurante em Rowlett, uma cidade próxima de Dallas, no dia 10 de setembro. O nascimento do filho, de quatro meses, fez com que este tipo de convívio se tornasse mais raro. "Fomos pais recentemente e no meio de uma pandemia não saímos muito", contou Natalie à CNN. Mas, naquela noite de sexta-feira, a mãe da jovem estava disponível para cuidar do neto e surgiu a oportunidade para o casal poder finalmente sair com amigos. "Viver numa pandemia, estar isolado e longe dos outros é um grande problema para a nossa saúde mental e social", explicou.

Como o bebé de Natalie e Jose tem fibrose quística, uma doença hereditária e progressiva, os pais tomam as devidas precauções para a segurança do filho, incluindo usar máscara em público, exceto para comer ou beber.

Naquela noite, o casal entrou no restaurante Hang Time Sports Grill & Bar com máscara. O que não sabiam é que aquele estabelecimento tinha uma política de não uso de proteção facial.

"Cerca de 30 minutos depois de entrarmos, uma empregada de mesa sentou-se ao meu lado e disse: 'O nosso gerente está ali na cozinha e ele não é tão simpático como eu, infelizmente, isto é uma coisa política, mas o gerente não acredita no uso da máscara", contou Natalie à CNN, depois de ter também relatado a situação na sua página de Facebook.

Quando o casal entrou no restaurante, pediram-lhes que tirassem a máscara, mas eles presumiram que seria para que a rececionista pudesse verificar os rostos com o documento de identificação.

"Depois de entrarmos no restaurante, havia uma banda a tocar e [a música] estava muito alta. A rececionista pediu os nossos documentos de identificação e mencionou algo sobre a remoção das máscaras, mas honestamente pensei que era apenas para verificar as identidades. E nem consegui ouvi-la bem", explicou Natalie.

Depois de a empregada lhes ter pedido para remover as máscaras, o casal ficou "sem palavras". "Nunca me disseram isso antes, especialmente no Texas. Geralmente é o contrário", disse a jovem mãe, recordando que explicou à empregada que eles eram clientes pagantes que já tinham comprado comida e que tinham um filho em casa com fibrose quística, mas de nada adiantou.

O casal explicou que não se sentia confortável em tirar a máscara e a empregada respondeu que, nesse caso, teria de lhes trazer a conta. Natalie e Jose decidiram pagar e sair. "Não queríamos fazer uma cena. Nem queríamos sair sem pagar. Pagámos e fomos embora", revelou a jovem. "Quero respeitar uma pequena empresa. E sei que agora com a covid e a economia é muito difícil. Mas não acho que a maneira como ele [o gerente] está a lidar com os negócios seja muito profissional e também não é muito hospitaleiro".