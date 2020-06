Casal português dono de creche detido por abuso de crianças no Canadá

R. S. Hoje às 08:00, atualizado às 08:23 Facebook

Um casal português, responsável por uma creche em Toronto, Canadá, foi detido por suspeitas de abuso sexual de duas crianças e encobrimento dos casos.

As autoridades de Toronto, que divulgaram o caso, não avançaram a nacionalidade dos suspeitos, mas uma fonte próxima do casal, que não se quis identificar, confirmou à agência Lusa que ambos os cidadãos são emigrantes portugueses a residir no Canadá.

José Dias, 63 anos, e Maria Cruz, 60, são identificados num comunicado publicado no site da Polícia de Toronto. De acordo com a nota, o homem foi, no fim de maio, indiciado pela prática de interferência sexual, convite para toque sexual e abuso sexual de menores. E, no início de junho, depois de uma segunda vítima também ter apresentado queixa, voltou a ser indiciado pelos mesmos crimes, além de outro por divulgar material explícito de natureza sexual a um menor de 16 anos. As vítimas são duas meninas de nove e 11 anos, abusadas sexualmente entre 2016 e 2020.

A mulher, a ama das crianças, também foi detida e indiciada por, alegadamente, ter conhecimento dos abusos e falhar em proteger as necessidades básicas das crianças ao não denunciá-los.

O casal dirigia, há cerca de 30 anos, uma creche, localizada numa área onde reside uma grande comunidade portuguesa. A Polícia de Toronto teme que possa haver mais vítimas e está a pedir a ajuda da população.

O casal será ouvido pelo Tribunal em agosto.