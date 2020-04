Casal preso em lua-de-mel nas Maldivas devido à pandemia

JN Hoje às 17:44 Facebook

Olívia e Raul de Freitas foram em lua-de-mel para as Maldivas, mas a pandemia da Covid-19 "estragou-lhes" os planos.

O casal sul-africano viajou no dia 22 de março para as Maldivas, onde ficou hospedado num resort de cinco estrelas. Tendo em conta as restrições nas viagens impostas em todo o mundo, a professora de 27 anos e o talhante de 28 tiveram algumas preocupações, mas nada em concreto lhes foi dito. A agência de viagens assegurou que, independentemente do que viesse a acontecer, todos os cidadãos sul-africanos teriam permissão para voltar a casa.

A verdade é que três dias depois de terem chegado ao resort receberam a informação de que os aeroportos sul-africanos estavam fechados e que era impossível regressar ao país de origem. Com o propagar da pandemia, os outros cidadãos hospedados no resort rapidamente viajaram para os respetivos países.

Preso numa ilha paradisíaca, o casal tentou não entrar em pânico. Em declarações ao jornal "The New York Times", Raul explicou que ao saber das notícias "ficaram calmos, afinal estavam num paraíso".

Entretanto, o casal pediu ajuda ao consulado sul-africano e entrou em contacto com a embaixada. Um representante da embaixada indicou que a opção mais viável e rápida de regressar a casa era alugar um avião privado pago pelo casal, que custaria cerca de 90 mil euros.

Os dias foram passando e Olívia e Raul já eram os únicos hóspedes no resort de cinco estrelas onde o preço normal de uma noite ronda os 650 euros.

Ainda em declarações ao jornal norte-americano, Olívia desabafou: "É incrível termos este tempo extra mas as despesas com a estadia aumentam todos os dias". Apesar de o resort ter feito um desconto, a conta cresceu e tiveram de recorrer às poupanças que tinham postas de parte para uma futura casa.

O governo sul-africano já anunciou que vai comparticipar em parte as despesas, mas o casal continua ainda no "paraíso" sem saber a data de regresso a casa.