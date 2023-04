Casal sem-abrigo morreu atropelado no metro de Paris

JN/Agências Hoje às 08:53 Facebook

Dois sem-abrigo, um homem e uma mulher, morreram atropelados por uma composição do metro de Paris, em França, na madrugada desta quinta-feira.

Por volta das 0.45 horas (23.45 de quarta-feira, em Portugal continental) na estação de metro Gaîté, no 14.º distrito da capital, "duas pessoas desceram voluntariamente para os carris, antes de serem atingidas pelo comboio que voltava à estação", indicou à Agência France Presse (AFP) a empresa que gere os transportes públicos de Paris (RATP).

"Uma investigação policial foi aberta para determinar as circunstâncias exatas desta tragédia", acrescentou. "São duas pessoas com perfil de sem-abrigo", de acordo com uma fonte próxima da empresa.

Quatro pessoas que testemunharam o acidente, ocorrido na linha 13 do metro de Paris, ficaram em choque e foram atendidas pelos serviços de emergência, segundo os bombeiros.

"O condutor, também em estado de choque, foi assistido pelos seus superiores hierárquicos e pelos bombeiros. Os testes de alcoolemia e estupefacientes deram negativo", disse a RATP, acrescentando que foi "imediatamente acionada uma unidade de apoio à vítima".