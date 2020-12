Casamento com dez mil convidados cumpriu as regras da covid-19

Bernarda Santos Hoje às 16:57 Facebook

A pandemia do novo coronavírus tem levado ao adiamento de vários casamentos pelo mundo, mas não foi capaz de travar o grande dia de um casal na Malásia. O casamento realizou-se com dez mil convidados em modo drive-in.

Os recém-casados decidiram que as limitações da covid-19 não iriam afetar o seu casamento e em vez do limite imposto de apenas vinte pessoas, conseguiram ter presentes dez mil, respeitando as regras de segurança. No domingo de manhã, Tengku Muhammed Hafiz e Oceane Alagia sentaram-se no exterior de um edifício governamental, o Palácio da Justiça, em Putrajaya, a sul da capital Kuala Lumpur, e aguardaram pela passagem de todos convidados de carro, mas sempre com a janela fechada, para evitar contágios.

O noivo é filho do ex-ministro do governo de Tengku Adnan, revela a BBC. "Fui informado de que há mais de dez mil carros aqui desde manhã. Eu e a minha família estamos muito honrados. Obrigado por cumprirem os procedimentos de drive-in", escreveu o pai no Facebook.

Ao fim de três horas, todos tiveram a oportunidade de acenar aos noivos. Foram depois presenteados com o copo de água, através de um jantar pré-embalado e fornecido à janela de cada veículo, de forma a cumprir as regras de distanciamento social.

"O conceito de drive-in foi ideia do meu pai. Ele queria que o meu casamento fosse celebrado por todas as pessoas em Putrajaya, uma vez que também são como a minha família. Eu cresci aqui", afirmou o noivo à imprensa local "Free Malaysia Today".

A festa de casamento ocorreu um dia antes do pai de Tengku Muhammed Hafiz ser condenado a doze meses de prisão e a pagar uma multa de 410 mil euros por ser considerado culpado num caso de corrupção.

No total, a Malásia conta com 93 mil casos e 437 mortes pelo Sars-CoV-2.