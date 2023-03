Caso sem precedentes: Trump julgado por pagamento a atriz porno

Rita Salcedas Hoje às 22:39, atualizado às 23:02 Facebook

Donald Trump foi formalmente acusado pelo alegado pagamento secreto à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um ex-presidente é acusado criminalmente.

O republicano vai a julgamento por ter pagado a Stormy Daniels para que a atriz se mantivesse em silêncio sobre a relação extra-conjugal que manteria com o empresário e então candidato, avança o "New York Times", que ouviu cinco pessoas próximas do processo. A decisão oficial deve ser anunciada pelo Ministério Público nos próximos dias.

Segundo o jornal norte-americano, a acusação a Trump tem por base o pagamento de 130 mil dólares (119 mil euros) durante a campanha presidencial de 2016, da qual viria a sair vencedor. O ex-presidente terá feito a transação através de um dos seus advogados, Michael Cohen, que acabou por ser reembolsado mais tarde, com cheques no valor de 35 mil dólares, dos fundos pessoais de Trump.

Em teoria, o pagamento não seria ilegal, mas, na prática, o dinheiro foi justificado como honorário, sendo essa tentativa de esconder a natureza do pagamento passível de configurar prática criminosa - o Ministério Público argumenta que se trata de uma falsificação e que o pagamento indireto de dinheiro também pode ser considerado uma tentativa de esconder uma relação dos eleitores.

Esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos da América que ex-presidente enfrenta acusações criminais. Ainda assim, escreve o "New York Times", Donald Trump não fica impedido de concorrer às presidenciais de 2024.