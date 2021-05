Casos de covid-19 em Itália diminuem em dia com 182 mortos

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

A Itália registou 7567 infetados por covid-19 e 182 mortos nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde, num dia em que foi superada a fasquia de 8 milhões de pessoas imunizadas com as duas doses de vacina.

Os novos casos diminuíram ligeiramente em relação a quinta-feira, quando foram notificadas 8085 infeções, apesar de o número de exames realizados ter sido maior: 298.186 hoje, face a 287.026 na quinta-feira.

O número de mortes também diminuiu, tendo sido hoje de 182, o que significa menos 19 pessoas.

O número total de infetados no país desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado, atinge os 4.146.722 enquanto o número de óbitos soma 123.927 pessoas.

A pressão nos hospitais também continua a diminuir, sendo que estão atualmente internadas 14.910 pessoas, menos 591 do que na terça-feira, dos quais 1.860 estão nos cuidados intensivos.

O presidente do Instituto Superior de Saúde, Silvio Brusaferro, afirmou hoje que a incidência acumulada na Itália está a diminuir e é de 96 por cada 100 mil habitantes, enquanto a curva de contágio mantém "uma diminuição lenta mas contínua em todas as regiões".

O Ministério da Saúde italiano vai eliminar, a partir do próximo domingo, a obrigação de cumprir quarentena de cinco dias para quem entre no país a partir de um Estado da União Europeia ou do Reino Unido ou de Israel, passando a ser apenas necessário um teste negativo para o novo coronavírus feito 48 horas antes da chegada.

Atualmente, apenas três regiões do país estão na "zona laranja" (com restrições médias): Vale de Aosta (norte), Sardenha (centro) e Sicília (sul) e nenhuma está na "zona vermelha" (confinada).

A partir da próxima segunda-feira, todo o país estará na zona "amarela", aquela com menos restrições, com exceção do Vale de Aosta, o único que permanecerá "laranja".

Segundo as autoridades italianas, 8.163.050 pessoas, ou seja, 13,78% da população já foram imunizadas com as duas doses necessárias de vacina anti-covid-19, sendo que a campanha de vacinação já administrou um total de 26.141.926 doses.

De acordo com os resultados do primeiro estudo no país sobre a eficácia das vacinas, os casos graves de covid-19 caíram 99% e as infeções 95% entre os vacinados.

O trabalho, elaborado pela Universidade de Ferrara (Unife) e autoridades sanitárias de Pescara, analisa os casos de 37 mil pessoas que receberam, desde janeiro passado, os fármacos da Moderna, da Pfizer e da AstraZeneca na província de Pescara (centro da Itália).

O estudo mostra que essas três vacinas "são capazes de combater a pandemia, atingindo uma eficácia global de 95%", informou a Unife, que apontou que outras investigações semelhantes em "Israel, Reino Unido e Estados Unidos" produziram resultados semelhantes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.