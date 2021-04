Casos novos descem mas mortes aumentam no Reino Unido

JN/Agências Hoje às 18:10 Facebook

O Reino Unido registou 38 mortes nas últimas 24 horas, tendo invertido a tendência de descida das últimas semanas, de acordo com os dados publicados pelo Governo britânico.

Entre 8 e 14 de abril foram registadas 234 mortes, mais 9,3% do que nos sete dias anteriores. A média diária está agora nas 33 mortes. O total oficial desde o início da pandemia passou assim para 127.161 óbitos confirmados.

Nas últimas 24 horas, foram ainda registados 2491 novos casos de infeção, tendo o valor descido 11,5% entre 8 e 14 de abril face aos sete dias anteriores.

Mais de oito milhões já têm vacinação completa

Na terça-feira, foram vacinadas contra a covid-19 cerca de 388 mil pessoas, das quais mais de 76 mil com uma primeira dose e mais de 312 mil com a segunda dose. No total, mais de 32 milhões de pessoas foram imunizadas com uma primeira dose, das quais mais de oito milhões já receberam a segunda, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.