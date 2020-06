Casou infetada sem saber e deixou 31 convidados em quarentena

JN Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia depois de ter casado, uma noiva italiana, profissional de saúde, acusou positivo para o novo coronavírus. Os convidados estão agora em quarentena.

Embora ainda registe diariamente mais de 50 mortes por covid-19, Itália está a regressar à normalidade e já permite a celebração de casamentos, desde que com número reduzido de convidados. Um casal de Vergato, no município de Bolonha, casou há dias numa cerimónia com 31 pessoas, mas não contava que a lua-de-mel tivesse de esperar: a noiva estava infetada com covid-19 sem saber - enquanto profissional de saúde, tinha realizado um teste de diagnóstico, cujo resultado positivo chegou no dia seguinte ao enlace.

Embora os convidados tenham garantido o distanciamento físico durante a cerimónia religiosa, segundo assegurou o vice-autarca da cidade, presente na cerimónia, todos os convidados foram colocados em quarentena, confirmaram as autoridades locais, citadas pela imprensa italiana.