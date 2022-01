Castelo insuflável que levantou voo em Espanha faz segunda vítima mortal

César Castro Hoje às 11:15 Facebook

Morreu na segunda-feira a menina de quatro anos que estava em morte cerebral depois de ter ficado gravemente ferida quando brincava com outras crianças num castelo insuflável numa feira dedicada ao Dia de Reis, na localidade espanhola de Mislata, na Comunidade Valenciana, na semana passada.

Trata-se da segunda vítima fatal do acidente, que vitimou ainda uma menina de 8 anos. Num vídeo emotivo publicado pelo pai nas redes sociais, é possível ver a pequena Vera a sorrir e a cantar uma música de Natal dias antes do trágico acontecimento.

"Tenho 4 anos e despeço-me do mundo de forma trágica e injusta. Obrigado pela força que me deram e pelo carinho que tiveram com os meus pais", escreveu o progenitor na legenda, revelando que os órgãos da menor foram doados a cinco crianças.

"E aos cinco amiguinhos que ajudo a viver com os meus órgãos espero que sejam tão felizes quanto eu fui. Deixo-te o meu sorriso para que não desapareça", finalizou.

O vídeo, divulgado no Twitter, já foi entretanto partilhado mais de 31 mil vezes. A tragédia aconteceu na terça-feira, 4 de janeiro, quando as crianças brincavam num castelo insuflável.

Além das duas vítimas mortais, outras sete crianças ficaram feridas e receberam tratamento hospitalar. A polícia espanhola está agora a investigar se o castelo insuflável cumpria as normas de segurança.