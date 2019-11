Catalunha: "Não" à independência supera "sim" em sete pontos percentuais

Hoje às 14:31 Facebook

O "não" à independência subiu para 48,8% na Catalunha e é quase sete pontos superior ao "sim", que cai para 41,9%, segundo o Centro de Estudos de Opinião (CEO) que depende do Governo independentista catalão.

A sondagem, em que o apoio ao separatismo tem o seu valor mais baixo desde junho de 2017, foi realizada com 1.500 inquéritos a pessoas entre 16 de setembro e 7 de outubro últimos, ou seja, antes da sentença contra os líderes da independência que mobilizou muitos catalães na rejeição da decisão do Tribunal Supremo.

Em junho de 2017, poucos meses antes do referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha, o "sim" à independência registou 41,1%, o menor valor desde que estas sondagens começaram a ser feitas em dezembro de 2014.

Na altura, o "não" à independência atingiu 49,4%, um valor que apenas foi superado pelos 50% indicados na pesquisa de junho de 2015.

Segundo as sondagens do CEO, até outubro de 2017 o "sim" estava à frente do "não", uma tendência que mudou a partir de julho de 2019.

A instituição também perguntou aos inquiridos se preferem que a Catalunha seja uma comunidade autónoma de Espanha (opção escolhida por 28% da amostra), um Estado dentro de um Estado federal espanhol (21,6%) ou um Estado independente (33,6%).