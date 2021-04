Cem migrantes desaparecidos no Mediterrâneo

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O navio "Ocean Viking", da organização não-governamental (ONG) francesa SOS Méditerranée, está a realizar buscas para tentar localizar cem migrantes que estão dados como desaparecidos no mar Mediterrâneo.

Os migrantes estavam a bordo de uma embarcação precária e pretendiam alcançar as costas europeias.

"Ontem [quarta-feira], o 'Ocean Viking' e a Alarm Phone [organização que recebe as chamadas de emergência feitas por embarcações de migrantes que se encontram em perigo em alto mar] foram informados de três embarcações em perigo. A nossa tripulação, juntamente com três navios mercantes, ainda está à procura de uma", informou a ONG francesa através da rede social Twitter, sem especificar a atual localização do navio humanitário.

Na mesma mensagem, a SOS Méditerranée frisou que as buscas estão a decorrer "num mar cada vez mais agitado", lamentando o facto de "não existir coordenação por parte das autoridades marítimas".

A Alarm Phone também publicou uma mensagem no Twitter sobre as operações de busca, denunciando uma inércia por parte das autoridades.

"Alertámos as autoridades há 27 horas. O que estão a fazer?", afirmou a organização, informando ainda que o último contacto estabelecido com estes 100 migrantes foi na quarta-feira e que neste momento não se sabe se estas pessoas sobreviveram durante o período da noite.

Pelo menos 292 migrantes morreram desde 1 de janeiro de 2021 no Mediterrâneo e 1200 em 2020, a grande maioria na rota do Mediterrâneo Central (que sai da Tunísia, Argélia e da Líbia em direção à Itália e a Malta), segundo os dados mais recentes da ONU.