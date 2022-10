Centenas de bombeiros combatem incêndio no monte Kilimanjaro

Ontem às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 320 bombeiros estão a trabalhar na extinção de um incêndio em curso desde sexta-feira no monte Kilimanjaro, a montanha mais alta de África, indicaram as autoridades tanzanianas.

O incêndio deflagrou perto do Acampamento Karanga, 3.963 metros acima do nível do mar, na rota Mweka.

Nas redes sociais, foram divulgados vídeos de guias e turistas a combater o fogo com ramos, escreveu o diário tanzaniano The Citizen.

Até ao momento, não há notícia de feridos pelas chamas, disse o comissário regional, Nurdin Babu, citado pela agência de notícias DPA. A causa do incêndio é, por enquanto, ainda desconhecida.

Sad News! Mt. Kilimanjaro is on fire which started on Sunday!

Year 2020 wildfires has increased.

We have lost quite a no. of ecosystems &To recover them will take years. Ignoring #ClimateChange will result to a land of no return. Must #FaceTheClimateEmergency #ClimateAction pic.twitter.com/f6J068ntnl - Dorcas Wakio (@WakioDorcas) October 13, 2020

O fumo e os fortes ventos estão a dificultar o trabalho das equipas de bombeiros, a cerca de 3.900 metros de altitude.

A Autoridade de Parques Nacionais do país indicou que se trata de uma zona de charneca onde crescem plantas facilmente inflamáveis.

Há cerca de dois anos, outro incêndio afetou o Kilimanjaro. Na altura, os agentes da Autoridade de Parques Nacionais e os próprios vizinhos da zona conseguiram extinguir as chamas em dias.

O Kilimanjaro tem cerca de 6.000 metros de altitude e é um dos destinos turísticos mais importantes da Tanzânia, com cerca de 50.000 pessoas a subir ao seu cume anualmente.