Centenas de britânicos fugiram de quarentena em estância suíça

Apenas uma dúzia de turistas britânicos, em cerca de 420, permanece de quarentena na estância de esqui de Verbier, na Suíça, depois de muitos terem escapado, vários durante a noite, arriscando multas pesadas por incumprimento do confinamento obrigatório de dez dias.

O número é avançado pelo jornal britânico "The Guardian", não se conhecendo para já quantos turistas é que de facto quebraram as regras impostas pelo Governo da Suíça aos viajantes do Reino Unido, após o surgimento neste país de uma nova variante do coronavírus, considerada 70% mais contagiosa.

"É obviamente um problema. Existe uma ordem de quarentena que não foi respeitada", admitiu o ministro da Saúde suíço, Alain Berset, citado por aquele meio. "Tivemos que decidir em poucas horas o que fazer... Que as coisas não funcionem perfeitamente numa situação destas, que os problemas surjam, é uma realidade com a qual temos que conviver", acrescentou.

As restrições do Governo suíço foram introduzidas a 21 de dezembro e tinham um efeito retroativo para aqueles que tinham chegado ao país a partir de 14 de dezembro, apanhando muitos turistas britânicos desprevenidos. Outros tantos preferiram ignorar os conselhos do Governo britânico para não viajarem para fora do país.

A medida foi alterada na véspera de Natal, de forma a permitir que os britânicos pudessem voltar a casa, tendo para isso que obedecer a "medidas especiais", como informar as autoridades locais sobre qual seria o meio de transporte utilizado. Contudo, "não está claro quantos simplesmente fugiram e quantos deixaram [a Suíca] sob a regra revista", diz o "The Guardian".

Quem fugiu à quarentena obrigatória arrisca-se a ser multado em 10 mil francos suíços, cerca de 9.180 euros.

É estimado que cerca de 3.500 turistas britânicos voaram para a Suíça nas férias de Natal, tendo muitos outros viajado de carro ou comboio. Até à semana passada, as estâncias de esqui suíças pareciam estar a beneficiar das limitações impostas noutras partes da Europa. A de Verbier, situada na comuna de Bagnes, é um destino muito popular entre os britânicos.

Este domingo, foi noticiado que cerca de 200 turistas britânicos a cumprir quarentena na estância de Verbier, perto da fronteira francesa, tinham fugido clandestinamente durante a noite. Segundo o responsável de comunicação da comuna de Bagnes, Jean-Marc Sandoz, a fuga só foi detetada após o pessoal do hotel ter reparado que os tabuleiros de refeição permaneciam intactos.

A nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa.