Centenas de esqueletos encontrados debaixo de centro comercial no País de Gales

Diana Fernandes Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Os restos mortais de mais de 240 indivíduos foram descobertos sob um antigo centro comercial no País de Gales. Os esqueletos, incluindo de crianças, foram encontrados por arqueólogos nas ruínas de um convento medieval do século XIII, no antigo edifício Ocky White na cidade de Haverfordwest, no condado de Pembrokeshire.

Os especialistas, citados pela BBC, descrevem a descoberta como um marco importante e acreditam que as ruínas são parte do Convento São Salvador, fundado por uma ordem de monges dominicanos em 1256.

Andrew Shobbrook, supervisor do trabalho no local, acredita que o convento era composto por um complexo de edifícios, incluindo dormitórios, um hospital e estábulos, juntamente com um cemitério que poderá ter sido usado até o início de 1700.

PUB

O coordenador disse à BBC que alguns dos corpos poderiam ser de vítimas de um cerco realizado em Haverfordwest, em 1405, por forças francesas e galesas.

Os restos mortais deverão ser analisados ​​por especialistas antes de serem reenterrados nas proximidades.

O Ocky White foi um centro comercial bastante conhecido e frequentado por mais de 100 anos, antes de ser encerrado em 2013. Atualmente, está a ser reconstruído para se tornar uma loja de alimentos, incluindo um terraço e um bar na cobertura.