Centenas de famílias norte-coreanas têm doença intestinal misteriosa

A Coreia do Norte revelou, na sexta-feira, que centenas de famílias estão a sofrer de uma doença intestinal não identificada, pressionando um sistema de saúde já sobrecarregado pela covid-19.

O país revelou, esta semana, uma nova "epidemia entérica aguda" na província de Hwanghae do Sul. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu às autoridades que "contenham a epidemia o mais depressa possível".

A irmã do líder Kim Yo Jong faz parte de um grupo de altos funcionários que terão doado medicamentos para tentar ajudar. O medicamento será entregue a "mais de 800 famílias que sofrem com a epidemia aguda que eclodiu em algumas áreas da província de Hwanghae do Sul".

O número sugere que pelo menos 1600 pessoas tenham sido infetadas com a doença entérica.

Especula-se que a doença não especificada possa ser cólera ou febre tifóide. Se confirmado, o surto pode piorar a escassez crónica de alimentos no país, já que a província de Hwanghae do Sul é uma das principais regiões agrícolas da Coreia do Norte.

Um dos piores sistemas de saúde do Mundo

Especialistas alertaram para uma grande emergência de saúde pública no Norte, que possui um dos piores sistemas de assistência médica do mundo, caso o covid-19 se espalhe. O país tem hospitais mal equipados, poucas unidades de cuidados intensivos e nenhum medicamento para tratamento da covid-19 ou capacidade de testagem em massa.

Pyongyang anunciou os primeiros casos de covid-19 no mês passado e ativou um "sistema máximo de prevenção de epidemias de emergência". Mesmo assim, o vírus atingiu a população não vacinada de 25 milhões, com mais de 4,5 milhões de casos de "febre" e 73 mortes até à data, segundo dados divulgados pelos meios de comunicação estatais.

A Coreia do Sul ofereceu-se para ajudar o Norte a lidar com o novo surto, através do envio de vacinas e outras ajudas, mas Pyongyang não respondeu oficialmente.