Centenas de migrantes retidos no Canal da Mancha

JN Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

144 migrantes foram retidos enquanto tentavam atravessar o canal da mancha pelos agentes de fronteira inglesa.

Nos últimos dias, 10 barcos com 144 migrantes foram retidos quando tentavam atravessar o Canal da Mancha. Antes de se aproximarem das águas do Reino Unido, as autoridades francesas também já tinham apreendido duas embarcações com 20 migrantes.

Estas foram as primeiras travessias desde a morte de uma família, no território francês, no passado dia 27 de outubro. Rasoul Iran-Nejad e a mulher, Shiva Mohammad Panahi,

ambos com 35 anos, perderam a vida junto dos filhos Anita, de nove anos, e Armin, de seis. O bebé Artin, de apenas 15 meses, continua desaparecido, e já foi declarado morto.

Mais de 7675 pessoas e cerca de 593 barcos já conseguiram atravessar o Canal em 2020.