JN Hoje às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de estorninhos foram encontrados mortos nas ruas centrais de Roma, Itália, durante noite de passagem de ano.

As causas para a mortandade não estão ainda esclarecidas, mas as organizações de defesa dos animais, que têm publicado imagens nas redes sociais, asseguram que os pássaros terão sido vítimas do lançamento de fogo de artifício que celebrou o Ano Novo.

O lançamento de foguetes estava, aliás, proibido pelas autoridades romanas, mas o "La Repubblica" afirma que foi largamente desrespeitado. "Centenas de pássaros, assustados com os rebentamentos, morreram no coração da cidade poucos minutos depois da meia-noite, depois dos fogos de artifício nas áreas centrais da cidade os terem desorientado", explica o diário italiano.

Em poucos minutos morreram centenas de estorninhos Foto: Massimiliano Zossolo / DR

Alguns colidiram com edifícios, outros podem ter morrido de susto e outros ainda ficaram tão aturdidos, que não conseguiram retomar o voo e acabaram atropelados.

Um "massacre" que podia ter sido evitado, caso a ordem de proibição não tivesse chegado "ao minuto 90", como apontaram Piergiorgio Benvenuti e Fábio Ficosecco, responsáveis pela associação ecológica "Ecoitaliasolidale". "Como de costume, a proibição foi assinada" já depois de ter sido permitido a compra, salientaram. O efeito da ordem municipal foi praticamente nulo, segundo os ecologistas. "Quem os pretendia usar, já os tinham na mão" e os foguetes foram mesmo lançados.