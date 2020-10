Centenas de pessoas no jardim da Casa Branca a ouvir Trump

R.N.C. Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos Estados Unidos retomou a campanha presidencial com um evento público na Casa Branca. As primeiras imagens mostram centenas de apoiantes no jardim enquanto ouvem Donald Trump de uma varanda.

O candidato republicano à reeleição presidencial voltou a aparecer sem máscara, este sábado, perante quase dois mil apoiantes. Trump manteve-se na varanda, enquanto a multidão permaneceu no jardim. Pelas imagens registadas do momento, a maioria das pessoas estava protegida com máscara, embora não se verificasse distanciamento físico entre elas.

O presidente dos EUA, que testou positivo ao novo coronavírus há cerca de duas semanas, voltou a dizer que se sente "ótimo", muito embora, não seja claro que tenha um teste negativo à covid-19.

"Eu quero que vocês saibam que esta nação vai derrotar este terrível vírus da China", disse entre aplausos dos apoiantes. "Isto vai desaparecer, já está a desaparecer", acrescentou. Desde o início da pandemia, pelo menos 230 mil norte-americanos morreram do vírus SARS-CoV-2.

O atual consultor de Donald Trump para a covid-19, Scott Atlas, foi visto no jardim sem máscara, enquanto a poucos metros de si estavam centenas de pessoas.