Centenas de quilos de massa surgem misteriosamente em floresta perto de Nova Iorque

A polícia de uma cidade do Estado norte-americano de Nova Jérsia está a tentar perceber como centenas de quilos de massa foram despejados ilegalmente numa zona arborizada deste subúrbio de Nova Iorque.

Este mistério, que tem sido relatado pelos jornais locais e o "New York Times" nos últimos dias, remonta à semana passada, quando um cidadão publicou fotos na rede social Facebook de várias pilhas de esparguete e macarrão numa pequena floresta à beira de uma hidrovia na cidade de Old Bridge, perto da metrópole de Nova Iorque.

O equivalente a "15 carrinhos de mão" ou "várias centenas [de quilos] de macarrão cru retirados das suas embalagens foram atirados junto a um riacho", confirmou esta sexta-feira fonte da autarquia local à agência France-Presse (AFP).

Autenticadas as imagens que circulavam nas redes sociais, funcionários da autarquia e a polícia foram destacados para o local.

Sendo um Estado que faz fronteira com Nova Iorque, do outro lado do rio Hudson, Nova Jérsia é conhecida por abrigar muitas comunidades de origem europeia, inclusive de origem italiana.

Cerca de 17% de sua população afirma ter ascendência italiana, país associado à 'pasta' [massa, em português].

Estes restos de massa foram recolhidos em menos de uma hora, garantiu a autarquia, acrescentando que a polícia está a investigar a sua origem.

Old Bridge, com uma população de 65 mil habitantes, tem especulado sobre este mistério, apontando que pode resultar do excesso de um restaurante ou uma grande encomenda que não foi cumprida.