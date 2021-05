Centenas tentaram e 30 passaram a fronteira em Melilla

JN/Agências Hoje às 10:42 Facebook

Centenas de migrantes tentaram passar a fronteira entre Marrocos e a região autónoma espanhola de Melilla, esta sexta-feira de madrugada, tendo 30 pessoas conseguido entrar em Espanha.

De acordo com um porta-voz da delegação do Governo na região autónoma espanhola no norte de África, registaram-se seis tentativas de entrada através da fronteira entre as 22 horas de quinta-feira e as 3.45 horas desta sexta-feira.

A mesma fonte disse que os agentes da Guarda Civil e da Polícia Nacional tentaram "impermeabilizar" a zona fronteiriça entre a região espanhola e o reino de Marrocos.

A fonte não especificou o ponto exato por onde passaram as 30 pessoas que conseguiram entrar em território espanhol.

O grupo, constituído apenas por homens, fez a incursão no primeiro dia em que o Exército espanhol foi mobilizado para a zona de fronteira, mas não se registaram feridos.

A crise entre Madrid e Rabat agudizou-se depois de Espanha ter acolhido, por motivos de saúde, um comandante da Frente Polisário que luta pela independência do Saara Ocidental contra a ocupação de Marrocos.

Nos últimos dias, cerca de oito mil marroquinos conseguiram entrar em Ceuta, incluindo cerca de 1500 menores e Espanha acusa Marrocos de provocar a passagem de migrantes pelas fronteiras das regiões autónomas de Ceuta e de Melilla, no norte de África.

A União Europeia posiciona-se ao lado de Espanha, afirmando que não cede a "chantagens" de Marrocos.