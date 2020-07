Centro de Crise alerta que Bélgica deve "agir rapidamente" face a aumento de casos

JN/Agências Hoje às 14:20 Facebook

A Bélgica está a registar um aumento significativo de novos casos de covid-19, nomeadamente entre as faixas etárias mais jovens, e deve "agir rapidamente" para evitar novas medidas de confinamento, avisou esta quarta-feira o Centro Nacional de Crise belga.

"Temos de evitar o efeito bola de neve antes que provoque uma nova avalanche", advertiu um porta-voz da entidade, Boudewijn Catry.

Entre os dias 12 e 18 de julho, o número de novas infeções pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) na Bélgica aumentou 89%, com uma média diária de 184 novos casos diagnosticados, contra os 98 que eram verificados na semana anterior.

"São pessoas mais jovens, entre os 20 e os 59 anos, que foram infetadas durante festas ou em aglomerados com outras pessoas", precisou o mesmo porta-voz, numa referência aos novos casos diagnosticados no território belga.

"Os mais velhos não são os mais afetados e devemos continuar a protegê-los", reforçou.

Na terça-feira, 178 doentes com covid-19 estavam hospitalizados na Bélgica, dos quais 35 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

"Atualmente, este aumento está a acelerar de dia para dia, apesar das medidas que foram colocadas em prática", alertaram os peritos do Centro Nacional de Crise.

A Bélgica contabiliza, desde o início da pandemia, um total de 64.258 casos de infeção pelo novo coronavírus e 9805 vítimas mortais, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Uma reunião do Comité de Segurança Nacional belga está convocada para quinta-feira para analisar a aplicação de eventuais novas medidas e para avaliar a possibilidade de fortalecer outras a nível nacional.

"Os comportamentos inapropriados podem desencadear uma potencial nova vaga de contaminações", avisou outro porta-voz do Centro Nacional de Crise belga, Antoine Iseux.

"Isto poderá levar à adoção de medidas restritivas, como aconteceu em março e abril", reforçou o mesmo porta-voz.

Por sua vez, Boudewijn Catry declarou que este aumento de casos era algo de expectável, insistindo que a Bélgica ainda pode "mudar o rumo das coisas", mas "é necessário agir rapidamente".

A Bélgica consta entre os países mais atingidos pela atual pandemia, uma vez que é o país do mundo que lidera a escala de mortes por covid-19 per capita, com 85 vítimas mortais a cada 100 mil habitantes.

A contabilização das vítimas mortais feita pelas autoridades belgas inclui também óbitos possivelmente ligados (sem a realização de testes) ao novo coronavírus.