Centro-direita de Mitsotakis vencedor mas sem maioria

Partido do atual primeiro-ministro grego conquistou quase 41% dos votos. O Syriza, do antecessor Alexis Tsipras, não foi além dos 20%

O partido conservador do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, Nova Democracia (ND), conquistou a vitória nas eleições legislativas de hoje com quase 41% dos votos e uma margem confortável em relação ao segundo mais votado, o Syriza, do seu antecessor Alexis Tsipras, que não foi além dos 20.06%. Ao ND escapou, contudo, a maioria absoluta, conquistando apenas 146 dos 300 assentos do Parlamento grego, num decréscimo face aos 158 lugares obtidos em 2019 e abaixo dos 150 necessários para a maioria. Certo é que o centro-direita vai optar por uma nova eleição, a realizar-se entre junho e julho, ao invés de apostar numa coligação que permita a formação de Governo. Mitsotakis, que quer governar sozinho, classificou a vitória como "sismo político".

"O povo quis a escolha de uma Grécia governada por um Governo maioritário e pela Nova Democracia, sem a ajuda de outros", disse o primeiro-ministro grego, no discurso de vitória, numa altura em que estavam apurados mais de 80% dos votos. Mitsotakis entende que os gregos deram ao seu partido um mandato para um Executivo de quatro anos, e mantém, assim, a intenção de governar a solo, sem o apoio de outros partidos, defendendo ser necessário um segundo escrutínio para alcançar a maioria absoluta.