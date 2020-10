Centro Europeu pede vacinação em massa mas com prioridades

JN Hoje às 15:14 Facebook

O Centro Europeu de Controlo de Doenças alertou os países que têm de começar a preparar-se para uma campanha de "vacinação em massa" quando forem aprovadas e chegarem as vacinas contra a covid-19.

Num relatório divulgado na segunda-feira, elaborado para ajudar as autoridades nacionais a planearem o processo de administração de uma futura vacina, esta agência da União Europeia aponta ser "improvável" que o plano habitualmente usado nos programas de vacinação seja suficiente no caso da covid-19, nomeadamente no que diz respeito ao número de profissionais envolvidos.

"É preciso preparar e treinar recursos humanos dedicados a uma estratégia de vacinação em massa", indica o Centro Europeu de Controlo de Doenças, reforçando que são necessários profissionais da área da saúde, mas também da logística, comunicação e gestão.

Partindo do princípio que, quando estiverem disponíveis, as vacinas serão limitadas, pelo menos numa fase inicial, a agência europeia para a saúde pública defende que cada país deve dar prioridade a determinados grupos: pessoas consideradas mais vulneráveis, tendo em conta a idade e doenças associadas, e trabalhadores de setores essenciais (como o da saúde). Assim, uma das hipóteses apresentadas é começar por vacinar todas as pessoas acima de determinada idade, sendo primeiro necessário garantir que as vacinas aprovadas têm resultados "aceitáveis" para pessoas dessas faixas etárias, ressalva o Centro Europeu.