Cerca de 2500 voos cancelados nos EUA no primeiro dia do ano

Cerca de 2.500 voos foram cancelados de ou para aeroportos norte-americanos no primeiro dia de 2022, prolongando pelo nono dia importantes perturbações aéreas causadas ​​​​​pela progressão da variante ómicron do novo coronavírus, agravadas por uma tempestade de neve.

Pelas 13.30 horas na costa leste dos EUA (18.30 horas em Lisboa), foram registados 2482 cancelamentos em todo o país, mais da metade dos cancelamentos em todo o mundo (4304) durante este sábado, o que representa um aumento nos cancelamentos de voos em relação aos anteriores dias.

A cidade de Chicago, no noroeste dos EUA, foi a mais afetada no mundo por uma tempestade de neve, que fez com que o aeroporto O'Hare tivesse cancelado 402 voos na origem e 425 no destino, a que se somam 130 na origem e 143 no destino do aeroporto de Midway, seguindo-se Denver (Colorado) e Detroit (Michigan).

A falta de pessoal devido às infeções de covid-19 que têm afetado os voos e as respetivas tripulações também ficou evidente com a notícia sobre a companhia United Airlines, que ofereceu aos seus pilotos o triplo do salário durante grande parte do mês de janeiro para tentar minimizar os cancelamentos.

Em concreto, e de acordo com nota da United enviada na sexta-feira à estação de televisão CNBC, o sindicato dos pilotos e a companhia aérea chegaram a acordo. A empresa vai pagar mais de três vezes o salário aos pilotos que trabalham em voos abertos desde 30 de dezembro e 3 de janeiro, e três vezes mais para aceitarem voos adicionais entre os dias 04 e 29 de janeiro. O comunicado assinala ainda que a United registou um "grande número" de pilotos contagiados devido à "rápida expansão da variante ómicron".

Por companhias aéreas, a mais afetada no mundo pelos cancelamentos desta sábado, como sucedeu nos últimos dias, é a China Eastern (513 voos afetados), seguida da Southwest (EUA, com 472), SkyWest (EUA, com 437) e a Air China (com 226).